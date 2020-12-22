美國電商巨頭Overstock創辦人伯恩（Patrick Byrne）近日以「大選獨立調查者」的身分，大爆川普敗選內幕。他宣稱，自己於本月18日出席1場白宮會議後，發現川普根本「不用頒布戒嚴令就能獲勝」，但卻遭到多名幕僚與顧問「背叛」，他們「希望川普輸，而且還欺騙他」，這種狀況讓伯恩相當「心碎」。

伯恩20日發布推文表示，「川普被自己的顧問給騙了！他們一面拖住川普，一面告訴其他幕僚要『讓總統讓步』…我可以向大家保證，川普總統的這些顧問都很差勁，他們希望他輸掉（大選），而且還欺騙他。他的周圍都是欺瞞他的平庸之輩」。

伯恩還直接點名背叛川普的幕僚，包括白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）、法律顧問西波隆（Pat Cipollone），以及未公布姓氏的2名律師，艾瑞克（Eric）和德瑞克（Derek）。

針對先前媒體報導，川普曾在會中討論是否要頒布戒嚴令，以翻轉大選結果。伯恩強調，這種說法「100%是假的」，川普「100％可以獲勝，無需頒布戒嚴令。鮑威爾（律師）和弗林（將軍）提出了1條路線，我估計有50％～75％勝率。他（川普）的幕僚卻試圖說服他什麼都不要做，默默接受大選結果…身為1個CEO，看著川普的經歷，我的心都碎了，他被自己人背叛了」。想要「繼續戰鬥」的川普，應該「把這些人全部開除，否則就會輸掉大選」。

(中時 )