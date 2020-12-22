生命樹推出新單曲〈Goodbye My Friends〉。（植光土壤音創提供）

由主唱吉他手小王子、貝斯小N、鼓手青春合組的「生命樹」，近日推出新單曲〈Goodbye My Friends〉，紀念成團十週年。小N與小王子從小一起玩音樂長大，小王子與青春畢業自同一所高中，三人結下如親手足般深厚的革命情感。近幾年生命樹共同經歷了許多告別，面對動盪頻繁的2020，深刻感觸創作新歌，主唱吉他手小王子表示：「〈Goodbye My Friends〉來自我們經歷許多『來不及的告別』，抱持著想和重要的人，好好說再見這樣的心情所寫下的歌，同時期盼這首歌，能陪伴大家，一起面對『每一次的告別』。」

歷時一年沉澱創作的新歌〈Goodbye My Friends〉，歌曲中真摯深刻的內涵，讓金曲歌后魏如萱，在日前電台節目首播時，大讚新歌好好聽！實在太會寫！同時在節目中對於歌曲裡想傳遞的情感有感而發：「如果可以好好和重要的人說再見，那就好了。」許多聽眾朋友也紛紛在電台APP上回應，聽完歌浮現好多畫面，想起了所愛的親人和朋友，在2020的年末聽見這首歌有好多感觸太催淚。

(中時 )