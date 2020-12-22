為搶攻過年國人用餐商機，香格里拉台北遠東各餐廳推出各式的餐飲選擇和多達近50項的外帶年節商品，一系列團圓外帶佳餚，價格自488元起至15,888元不等，主廚推薦包含廣式盆菜、慢煮濃肉汁澳洲和牛面頰肉、蔥烤香魚，還有曾榮獲蘋果日報評比季軍「鮑片海鮮西滷肉」與點心第三名「蘿蔔絲酥餅」。每年訂量超過百套的香宮及醉月樓外帶中式年菜套餐，六人份13,888元起，2021年1月10日前預購套餐並且付清款項，可享85折的早鳥優惠。

闔家不管外出或在家都能輕鬆享五星美味，歡慶春節，除了有連續三年榮獲米其林餐盤推薦的粵菜餐廳「香宮」(6F) 集結精烹細琢的粵式美饌以及「上海醉月樓」(39F) 底蘊深厚的滬杭滋味，今年更於飯店70坪豪華舒適的總統套房推頂級圍爐宴，圍爐宴含一晚住宿只要99,999元(含稅及服務費)。

因應好運金牛年的到來，香格里拉台北遠東國際大飯店推出「鴻運當頭經典禮籃」、「招財進寶台味禮籃」、「牛轉乾坤豪華禮籃」、「牛運亨通奢華禮籃」及內含首度與藝術家王俠軍領軍的瓷器品牌「八方新氣」的新年系列商品牛年造型迎新存錢筒「金牛報喜極致禮籃」等五款精緻禮籃，價格自1,388元起至15,888元，皮革質感的喜慶包裝，搭配頂級紅酒、凍頂烏龍茶及廣式臘腸等各式年味禮品，讓您表心意面子裡子都增光！另有14款應景禮品包含「金牌X.O醬」(690元)、「松茸海鮮蘿蔔糕」(1,188元)、「香傳廚神金牛獻瑞年糕禮盒」(2,588元)等。

本次特別與藝術家王俠軍一手打造之現代瓷器品牌「八方新氣」合作，加入新年系列商品迎新存錢筒、國際廚藝團隊歷經3個月研發的Café美味饌選BBQ醬、高人氣的香格里拉香氛擴香組、自產自銷的香格里拉台北遠東黑熊蜂蜜禮盒、琥珀糖核桃、廣式臘腸、香菇、鞭炮牛軋糖、金牛報喜玩偶。

繼在中秋禮籃現身，商品即迅速銷售一空的台灣百年花磚工藝技術且榮獲國家外交送禮大賞的手繪台灣花磚這次再度出現的新年奢華禮籃中，其他好禮包含清酒氣泡酒、初榨橄欖油、英國天然海鹽、台灣農耕白米、手工蛋捲、廣式臘腸、香菇、綜合堅果及金牛報喜玩偶。

除夕夜的重頭戲圍爐饗宴，將於全館五間餐廳、超過二十個私人包廂及尊榮禮遇的總統套房精采呈獻，用美食獻上新年祝福。包括【香宮】豐盛廣式年菜、【上海醉月樓】經典滬式年味、【馬可波羅餐廳】的義式風味選擇，【ibuki】精緻京都懷石佳餚或是全新改裝開幕、耳目一新的【遠東Café自助餐廳】，為您的團聚時光再添風華，另也特別於飯店九樓及十樓貴賓廳提供香宮及上海醉月樓作為除夕圍爐宴場地。

同時，宴會廳今年不僅推出「牛運亨通團圓晚宴」，可於二樓香格里拉宴會廳及三樓遠東宴會廳提供精緻中式圍爐宴，每桌十位33, 800元＋10％服務費以及每桌五位 17,5 00元＋10％，現場還會有一連串的熱鬧非凡且年味十足的歌手表演、LED炫光舞獅秀、互動遊戲、抽獎活動以及全家福拍攝等精采活動，伴您闔家幸福聚首。另也因應初二回娘家的午宴需求，特別加開初二(2月13日)每桌十位25, 800元＋10％服務費以及每桌五位13,5 00元＋10％場次，同時預訂除夕圍爐宴及初二午宴即可獲得台北遠東最受歡迎房型的超豪華客房住宿券及遠東Café自助午晚餐券，席位有限，需事先預訂。

(中時 )