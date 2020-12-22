Gino在民視八點檔《多情城市》劇中即將升格新手爸爸，為體驗老婆生產辛苦，到月子中心體驗孕婦分娩，劇中「姐夫」黃文星也一起感受。導演本來要他們用演的，但聽到許多新手媽媽分享生產過程，Gino一時興奮自告奮用想體驗，被導演誇真男人。他透露被圍觀時很緊張，表情略顯猙獰，但看到黃文星不動聲色的，讓他自己也不敢叫出聲。

兩人體驗時，護理師說兩人體驗的痛感指數是「差不多是孕婦生產的痛了！」，Gino驚魂未定說「這還蠻痛的」，沒想到當要拆貼片的時，護理師說「啊！你只貼4片，媽媽的痛感要貼到8片喔！」讓Gino忍不住說「媽媽真的太偉大了！」

一旁的黃文星笑說，體驗完才發現自己只有貼2片，而媽媽生產的痛竟然是要貼8片，讓他驚訝不已，他進一步說如果未來男生可以生小孩，他願意替老婆生小孩，因為看到老婆懷孕過程非常辛苦，自己也希望可以分擔一些；黃文星被問到甚麼時候再生第二胎，他說就一切順其自然。兩人透露八點檔《多情城市》劇情將會有不同的轉折，觀眾一定會很舒壓，請觀眾拭目以待。

《多情城市》黃文星體驗孕婦生產過程，左為劇中老婆張家瑋。（民視提供）

黃文星痛到受不了。（民視提供）

Gino體驗孕婦生產痛感。（民視提供）

(中時 )