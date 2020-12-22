一名懷孕3個月的人妻聽到婆婆主動要幫忙坐月子，把去月子中心要花的30萬元省下來給小倆口。結果女方爆氣堅持要去月子中心，還對老公撂話「要不離婚、要不墮胎」，引發兩派網友論戰。

一名網友在PTT發文表示:「朋友剛剛宣布他老婆懷孕3個月了，本來很恭喜他，但他卻愁眉苦臉，原來他媽要幫忙坐月子，不希望再花30萬去月子中心，結果他老婆爆氣中。」原PO說，女方堅持如果不去月子中心，給老公兩個條件「要不離婚，要不墮胎」，請問有這麼嚴重嗎？婆婆都願意花心力幫忙坐月子了，女方在不爽xx啊？自己人照顧還比較放心吧。

文章立刻引來鄉民熱烈討論，「就離啊，為了這鳥事吵離婚，以後什麼鬼事都拿離婚威脅」、「最後婆婆累了，媳婦就放生，墮胎離婚吧，連月子中心都擔不起」、「請月嫂會比較便宜，你老婆好幼稚」、「30天談到20萬可以住到不錯的了」、「為住月子中心犧牲小孩？ 應該是氣話，真有這種想法真的很可怕」。

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但也有人支持，不應該讓婆婆幫忙坐月子，「找月嫂啦，根本不好意思要求婆婆做事啊」、「婆婆坐月子壓力更大吧，說不定坐月子還被要求做家事，對餵奶指指點點」、「墮胎離婚+1，婆婆幫坐月子無法想像，除非是天使婆婆」、「沒女生想讓婆婆做吧，用膝蓋想都知會吵翻」、「如果不想離婚，那建議花點錢安太座，換得後半輩子的平順~」。

此外有網友提出兩全其美之道，「給婆婆做還不如讓老婆回娘家，包個大紅包請丈母娘」、「婆婆不行就岳母嘛！腦袋真死」、「包10萬給岳母顧，這才是正解」。

(中時新聞網)