長相十分帥氣的46歲男星吳彥祖，目前人居住在美國。喜愛戶外活動的他，22日在社群平台上分享他在戶外練習射箭的影片；他提到自己已30年沒練習，這次嘗試站在距離30碼(約27.4公尺)處試射，沒想到竟一箭射穿手機，這也讓他十分訝異。

吳彥祖在貼文中說，自己中斷射箭將近30年，直到上週才重拾起弓箭；原本只想用手機紀錄下自己練習的過程，自己也退到約30碼的距離，心裡想「就算朝著手機射，也不可能會射中吧！」。

沒想到射出的這支箭，硬生生貫穿手機聽筒的地方，箭卡得相當死之外，還能看到手機內的晶片外露，可見射程雖然遠，但力道之大；這也讓吳彥祖自己感到不可思議。最讓人驚訝的是，這支被箭射穿的手機，螢幕已裂、畫面上半部也全黑，但依舊可以打電話、接電話並收發訊息。

重拾射箭的他，竟意外射穿手機 (圖/IG /thatdanielwu)

他帶著「插了一支箭」的手機回家，也拍了照片和影片讓大家看看手機到底傷的有多麼嚴重；許多網友看了之後也直呼這一射實在太厲害了，不僅準度驚人，「受重傷」手機的表現更是讓人嘖嘖稱奇。

(中時新聞網)