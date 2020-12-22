2020年12月14日，當智利和阿根廷目睹日全食時，在大多數民眾爭睹日食奇景的同時，都不知道有一個小小的斑點正飛過太陽，是一位眼尖的業餘天文學家最近發現的一顆新彗星。

根據《美國太空總署》（NASA）官網公佈的訊息，泰國業餘的天文學家布恩普拉德（Worachate Boonplod）在NASA資助的掠日彗星計畫（Sungrazer project）專案中，於日食發生前一天（13日）首度發現的，並在翌日日食發生當下，正式觀測到慧星本體。

這是一個公民科學項目，邀請任何人從歐洲航天局（ESA）和NASA太陽和日光層天文台（簡稱SOHO）的聯合圖像中搜索和發現新的彗星。

這顆彗星被小行星中心命名為C/2020 X3（SOHO），是一顆「克魯茲」桑拉澤彗星（Kreutz Sungrazers）。這個彗星家族起源於一顆大的母彗星，它在1千多年前分裂成更小的碎片，至今仍在圍繞太陽運行。

在拍攝日食圖像的前後，這顆彗星的飛行速度大約為每小時45萬英里（約72萬公里），距離太陽表面約270萬英里（約434萬公里）。彗星的直徑約為50英尺，大約相當於一輛聯結卡車的長度。由於強烈的太陽輻射，它在到達離太陽最近的地方之前的幾個小時，便分解成塵埃粒子。

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(中時新聞網)