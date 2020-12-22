國內今再次出現本土個案，為1名紐西蘭機師在自主健康管理期間接觸的30多歲女性，兩人12月7日起見面至12日，期間去過好市多、sogo等公共場所。由於機師沒誠實告知接觸及活動史，遭桃園開罰30萬。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「那很好」。

航空器群聚感染最早確診者為本國籍30多歲女機師案760，經過接觸者調查，20日再找出紐西蘭籍機師案765，以及日籍機師案766。其中，案765感染時間較久，推估為這起群聚的感染源。

紐西蘭機師在居家檢疫3日後，12月7日出關，至11日為止都在北部活動，期間天天與一名30多歲女子接觸，女子也在今日確診新冠肺炎，成為事隔253天再現的本土案例。由於機師沒如實告知此接觸史，涉及違反《傳染病防治法》，可處新臺幣6萬至30萬元罰鍰。

對於桃園目前已確定開罰30萬元，陳時中表示「那很好」，至於有網友建議比照越南刑事起訴，他則說「每個國家相關法律的規定不同，當然這是有一些參考的價值啦」。

(中時 )