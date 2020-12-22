虎科大情侶雙載遭撞瞬間

高雄市20日晚間，發生一起情侶雙載車禍命案，前UBA虎科大隊長陳男騎機車載女友，疑似未兩段式左轉，遭後方林姓駕駛開的轎車撞上，情侶雙亡，事後駕駛坦承超速，而陳男父親堅持兒子沒有違規，不過，警方現場勘驗，確認案發的T字路，有規劃機車待轉區，也立有標誌，路權屬於直行車輛所有。

行車紀錄器影像顯示，車禍發生當晚，陳男騎機車載蔡姓女友，機車原本行駛在凱旋四路東向西慢車道，行經瑞田街口突然左轉，看到後方有車緊急停在快車道上，但轎車快速駛來，根本反應不及，當場撞上，機車往前滑行數十公尺，摩擦地面還噴出火花，陳男及蔡女則當場被撞飛。

當時警方初步研判，陳男未依規定兩段式左轉，對此，陳父透過IG發聲，表示「應該不是違規二段式左轉」，因為該路口是T型路段，不管將來判決如何，不想給學校帶來污點，也不想兒子留下這種死因（交通違規）。

檢警勘驗車禍現場，確認案發當時T字路口確實有規劃機車待轉區，且立有「機慢車兩段左轉」標誌，路權屬於直行車輛所有。而陳父質疑肇事駕駛超速，車禍發生路口限速60公里，林姓駕駛訊問時供稱，當時在趕時間，車速可能有80公里，檢方後續也會勘驗行車記錄器，換算林男追撞機車均速，並釐清林男是否超速。

(中時新聞網)