德國GfK消費者信心指數連3降 19:502020/12/22 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國市調機構GfK周二公布，由於新冠疫情惡化影響展望，1月消費者信心指數連續第3個月下滑，由12月修正過的負6.8點續跌到負7.3點，不過跌勢小於《華爾街日報》調查預測的負9.5點。GfK報告指出，德政府11月實施的軟封鎖，並未如預期減少染疫，因此更強硬的封城措施無可避免，這恐加劇不確定性。 發現變種新冠病毒株… 英陷封鎖危機 歐美股驚跌 融資餘額衝破1,800億 散戶挺台股 外資也按讚 (工商 ) #GfK #德國 #消費者信心指數 #的負 #市調機構 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球疫情不確定性增加 恒指收盤跌187點 16:512020/12/22 財經 新光恒生科技指數基金獲准發行 明年1／11開募 16:372020/12/22 財經 提振全美信心 拜登鏡頭前接種疫苗 05:232020/12/22 國際 最先進的助聽耳機 Nuheara IQQss2 MAX加入ams AG主動降噪技術 10:532020/12/22 財經 《金融》疫苗啟動3大產業復甦 小額分批買美股指數正夯 11:252020/12/22 財經 國泰國民經濟信心調查：逾四成看好景氣 三成想買股 04:102020/12/22 財經要聞 《國際經濟》歐元區12月消費者信心獲改善 10:342020/12/22 財經 《國際金融》美刺激方案過關 歐股反彈 17:222020/12/22 財經 《國際社會》美確診破1800萬大關 拜登接種新冠疫苖 14:492020/12/22 財經 美「八大行業」活力旺 逢回找買點 18:292020/12/22 財經 再現本土疫情 蔡英文：對團結的台灣人民有信心 17:312020/12/22 政治 財經熱門新聞 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 - 財經 漁民哭了！ 澳洲龍蝦1隻驚人價 賣得愈多賠得愈慘 - 財經 巴西靠不住、澳洲王牌挫咧等 北京重招逼黑色期貨崩跌 - 財經 林文淵遭換！大同晚間公告 盧明光、鍾依文接任新董事 - 財經 搞垮華為也沒用？ 美專家：北京隨時可以出這招 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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