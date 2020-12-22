德國市調機構GfK周二公布，由於新冠疫情惡化影響展望，1月消費者信心指數連續第3個月下滑，由12月修正過的負6.8點續跌到負7.3點，不過跌勢小於《華爾街日報》調查預測的負9.5點。GfK報告指出，德政府11月實施的軟封鎖，並未如預期減少染疫，因此更強硬的封城措施無可避免，這恐加劇不確定性。

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