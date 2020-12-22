美國環境保護署祭出重大措施 鉛汙染須24小時內告知 19:502020/12/22 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國環境保護署（EPA）祭出近30年來最重大監管改革措施，新規要求水公用事業須在最快時間內，將鉛汙染相關資訊告知大眾。EPA署長惠勒（Andrew Wheeler）21日簽署這項新措施，規定水公用事業偵測到鉛濃度升高後，應在24小時內警告用戶，而非以往的30天內。 安特羅新冠肺炎抗原快篩試劑獲歐盟（CE-IVD）認證 疫情拉警報 新北嚴格執行大眾運輸防疫 (工商 ) #美國 #環境保護署 #汙染 #小時內 #EPA 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英國疫情嚴峻 23日起倫敦飛台北航班減半 13:532020/12/22 生活 12／24萊豬大戰 港媒警告：這一役決定國民黨2024生死 09:132020/12/22 政治 新紀元！興勤獲全球首張「汽車電子過壓防護」認證 18:292020/12/22 財經 發現變種新冠病毒株… 英陷封鎖危機 歐美股驚跌 04:102020/12/22 財經要聞 「我蓋牌、我＋1」 嘉市與萊爾富營造反菸害環境 17:432020/12/22 寶島 華南銀行首創「AI智慧語音櫃檯」展現雙語功能更便利 17:302020/12/22 財經 超前部署 華銀目標2026年186家分行全面雙語化 13:072020/12/22 財經 今年首例萊姆病！男在美遭蜱叮咬 來台居檢期間發病 14:432020/12/22 生活 案765去過 SOGO天母店17時提早閉店消毒 16:082020/12/22 生活 殲滅人腦組織 致命吃腦變形蟲在美擴散 12:212020/12/22 國際 南投環保車駛入校園 愛護環境從小扎根 14:402020/12/22 寶島 財經熱門新聞 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 - 財經 漁民哭了！ 澳洲龍蝦1隻驚人價 賣得愈多賠得愈慘 - 財經 驚傳廣達集團員工確診 台股收盤暴殺逾200點 - 財經 引入台積電文化？ 梁孟松在中芯3年作風 內部人這樣說 - 財經 搞垮華為也沒用？ 美專家：北京隨時可以出這招 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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