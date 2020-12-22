美國環境保護署（EPA）祭出近30年來最重大監管改革措施，新規要求水公用事業須在最快時間內，將鉛汙染相關資訊告知大眾。EPA署長惠勒（Andrew Wheeler）21日簽署這項新措施，規定水公用事業偵測到鉛濃度升高後，應在24小時內警告用戶，而非以往的30天內。

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