美國國會準備通過的年終聯邦綜合支出法案中，將納入對噴射客機設計審查趨嚴的規範，這有助加強推動波音737 MAX客機空難引發的安全改革。由於號稱數十年來最全面航空改革的磋商，在近幾周陷入停滯，國會兩黨對新條款的支持，將可為聯邦航空管理局（FAA）日後評估核准新機型奠定基礎。

《國際政治》美國會兩院通過新冠紓困案＋政府支出法案
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(工商 )

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