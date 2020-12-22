美國會力挺「航空改革納入支出」法案 19:492020/12/22 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國會準備通過的年終聯邦綜合支出法案中，將納入對噴射客機設計審查趨嚴的規範，這有助加強推動波音737 MAX客機空難引發的安全改革。由於號稱數十年來最全面航空改革的磋商，在近幾周陷入停滯，國會兩黨對新條款的支持，將可為聯邦航空管理局（FAA）日後評估核准新機型奠定基礎。 《國際政治》美國會兩院通過新冠紓困案＋政府支出法案 美國環境保護署祭出重大措施 鉛汙染須24小時內告知 (工商 ) #納入 #聯邦 #航空 #改革 #美國會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 經濟救助法案 規模史上第二大 美將撒9000億美元紓困 04:102020/12/22 兩岸要聞 美國會通過台灣保證法案 促對台軍售常態化 13:242020/12/22 國際 美國國會擬撥款19億美元 移除華為及中興電訊設備 11:512020/12/22 財經 2020中國稅務研討會 學者：美國可能重返多邊貿易 14:512020/12/22 財經 NCC貼文管網路 法界嗆非處分就沒事 04:102020/12/22 政治要聞 編‧輯‧室‧報‧告－從美國經驗 談退休市場發展 04:102020/12/22 專題周報 防學歷膨脹 港校改革榮譽學位制 04:102020/12/22 兩岸藝文 美國會表決過關 8920億美元振興案 14:062020/12/22 國際 高官之子涉逃稅 政院：由國發會洽賴士葆提供資料 19:572020/12/22 政治 《鋼鐵股》美國市場助攻 世豐訂單看到明年4月 16:142020/12/22 財經 美環保署長無緣來台 今與吳釗燮通話 18:172020/12/22 政治 財經熱門新聞 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 - 財經 漁民哭了！ 澳洲龍蝦1隻驚人價 賣得愈多賠得愈慘 - 財經 巴西靠不住、澳洲王牌挫咧等 北京重招逼黑色期貨崩跌 - 財經 林文淵遭換！大同晚間公告 盧明光、鍾依文接任新董事 - 財經 搞垮華為也沒用？ 美專家：北京隨時可以出這招 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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