2021年保險公司 僅3情況才能撤銷業務員登錄

遭業務員指控保險公司會進行「報復性懲處」，金管會修正業務員管理規則，預計2021年起，保險公司只有三種情況才能撤銷自家業務員登錄，即該業務員五年內累計被停止招攬達二年、不參加教育訓練、參加考試舞弊，除三情況外，公司只能對業務員處以停止招攬三個月到一年。

金管會修正「保險業務員管理規則」，在預告期間網站被「灌爆」，業務員要求刪掉第18條，即保險公司不得對自家業務員訂定獎懲辦法，即無權對業務員進行日常管理，但因為此次修法條文並沒有包含第18條，所以保險局表示，保險業務員管理規則與預告時條文內容一樣。

2021年起，業務員若只是因違反業務員管理規則第19條，錯價、放佣、誇大不實行銷、挪用客戶保費等，保險公司只能對業務員處停止招攬3個月以上、一年以下，原本停止招攬時間累計滿二年，保險公司也可撤銷業務員登錄，明年起也改為五年內累計停招時間達二年，才可撤銷登錄。

另外，還有業務員不參加教育訓練或教育訓練成績不合格，一年內補訓成績還不合格，也會被撤銷登錄，第三就是參加保發中心、各公會等舉辦保險相關考試，若發生重大違規舞弊，其所屬公司亦是要撤銷業務員的登錄。

這次管理規則修正內容還有業務員年齡，由年滿20歲改為成年，即配合民法修正的需求。

(工商 )