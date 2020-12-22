衛福部長陳時中22日晚間召開臨時記者會表示，地方政府希望有統一規定可遵循，經過視訊開會討論，了解各地跨年活動的型態，作成多項決議。包含防疫不會升級，跨年活動將不會停辦，只會要求地方政府、主辦單位、參加的民眾要嚴格遵守防疫要求。

根據指揮中心與地方政府的開會決議，第一，台灣雖新增一例本土案例，但感染來源明確，因此「防疫指引不會升級」，但將嚴格要求地方政府擬定好「防疫及應變計畫」，包含口罩、勤洗手、與會者「實聯制」。

第二，對民眾、工作人員來說，有任何不舒服症狀、正在居家隔離/檢疫者禁止參加。第三，會場要增加公廁數量、增加現場消毒頻率。第四，參加民眾須攜帶手機且開機，以利電話聯繫，或未來發送「細胞簡訊」。

第四，參加跨年活動的民眾，全程需配戴口罩，現場禁止飲食（因活動時間長，故允許主辦單位可指定飲食專區，區外禁止飲食），也禁止現場販售飲食。第五，出入口統一，且須嚴格量測體溫。

(工商 )