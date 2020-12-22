東森電視戲劇《王牌辯護人》與LINE TV合作，22日推出免費官方貼圖。主演胡宇威、葉星辰特意還原劇中的律師造型，拍攝多組可愛貼圖。戲殺青時隔多月，兩人再次穿上律師服，除了直呼懷念外，還加碼拍起律師證件照，葉星辰說要把照片洗出來，寄給爸爸讓他開心一下。胡宇威則先聞衣服味道確認，一臉認真的說「這個香味是我的沒錯」，引起全場爆笑。

胡宇威笑說，他跟葉星辰都很愛用貼圖，劇中的角色很嚴肅，不太會有活潑表情，這回用私下狀態扮演律師，是很難得的機會，因此拍得很開心。葉星辰卻吐槽「他私下就是這個狀態，在戲裡很犀利，一喊卡就能從嚴肅臉變回來。」

兩人現場默契地跟著音樂舞動，胡宇威還拿小學辭典當道具，跟葉星辰假裝是捧著六法全書，被虧他們根本是小學生版律師，胡宇威打趣說「如果我小學拿到這麼厚的辭典，八成念都念不下去，滿腦子想把它丟掉，更別提是小學生版律師了。」兩人相差20公分超萌身高差，拍攝時成為一大挑戰，葉星辰墊了木箱、又墊超厚辭典，胡宇威還半劈腿降低身高，他們自嘲只有照片氛圍唯美，畫面外根本浪漫全失。

《王牌辯護人》胡宇威、葉星辰拍攝貼圖時有許多逗趣互動。（東森電視提供）

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