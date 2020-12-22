雲林縣東勢鄉四美村幸福食堂與巷弄長照C據點揭牌，雙喜臨門。（北港媽祖醫院提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣東勢鄉四美村幸福食堂與巷弄長照C據點22日揭牌，雲林縣長張麗善感謝東勢鄉公所關愛長輩成立幸福食堂、中國醫藥大學附設北港媽祖醫院進駐四美村關懷長輩健康，吸引更多長者走出家門，讓老年生活幸福又充滿活力。

揭牌活動由縣長張麗善、東勢鄉長林維戊、鄉代會主席陳昭源、北港媽祖醫院院長吳錫金等人共同主持，張麗善表示四美村以務農長輩居多，兒女大多外出工作，長輩們因保守長時間在家裡，與左鄰右舍互動機會自然減少，因此更需要彼此關懷、相互協助。

林維戊說，東勢鄉四美社區發展協會在四美社區活動中心成立東勢厝幸福食堂，讓長者走出來一起享用美味、感受幸福的滋味。長輩們跟老朋友閒話家常做運動，讓原本單調的老年生活頓時有了年輕活力，營造精彩又豐富的銀髮生活。

吳錫金指出，媽祖醫院今年11月開辦巷弄長照服務站，現在疫情方興未艾，為確保大家健康，醫院個管師吳佳亭對於量體溫、血壓、洗手、實名簽到要求很嚴格。來上課的長輩已增加至20餘名，透過有氧運動、手作蘆薈乳液、禪繞畫等課程，提供長輩1個交流聚會的機會，讓獨居及亞健康長者都願意走出家門。

吳錫金強調健康到老是醫院深耕社區的目的，能讓長輩幸福快樂，是延年益壽的關鍵。因此巷弄長照C據點提供了關懷訪視、電話問安等服務，未來還會陸續推出社會參與、健康促進、預防及延緩失智失能等服務。

(中時 )