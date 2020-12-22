日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，今天死亡病例已逾3000 例，重症患者620人再創新高紀錄。東京都醫師會也對東京都疫情示警，一般醫療恐面臨崩潰的危險邊緣。

日本放送協會（NHK）報導，日本境內到今天為止，包括鑽石公主號郵輪在內，死亡病例已超過3000例，來到3006例。全境死亡病例在7月中旬破千例，後來在11月下旬破2000例；這次間隔不過約一個月，又增加約1000例。

日本政府厚生勞動省表示，全境重症患者數達620人，改寫本月16日的618人紀錄，創至今最高紀錄。

東京都今天新增563例確診病例，是週二首度逾500 例，至今累計病例數5萬2382例；重症患者數較昨天增加1人，總數64人。

神奈川縣今天新增348例確診，創疫情爆發以來單日新高紀錄，也是第3度單日逾300例，至今累計病例數1萬7386例，包括244例死亡病例。千葉縣今天新增152例確診，創單日新高紀錄，至今累計病例數9309例，包括108例死亡病例。

兵庫縣今天新增190例確診，創單日新高紀錄，至今累計病例數8438例，包括143例死亡病例。長崎縣今天新增26例確診創新高，至今累計病例數445例。

東京都醫師會今天舉行緊急記者會，會長尾崎治夫說，如果病例數不能減少的話，「一般醫療恐面臨崩潰的危險邊緣，這是最後一次機會」，表達強烈危機感。

尾崎說，東京都今天確診病例數較上週二增加100例，感覺永無止境；東京都23區及多摩地區，全部都有新增病例，已到達社區感染的狀況。希望20多歲到50多歲的民眾能顧及高齡者易被傳染，在行動前能三思而後行。

他說，接下來應該視為「極為關鍵3星期」，中央政府與東京都政府必須認真考量，拿出真正有效防疫對策，然後呼籲民眾配合防疫；也希望東京都民眾能努力減少感染者。

(中央社)