每年101煙火是跨年最大盛事，管制的範圍在哪？陳時中說，地方政府已經辦理煙火很多年，哪些地方是人潮擁擠處，地方政府都會知道，他們必須督促警政單位把區域監督好。陳時中表示，不能參加活動的對象包含居家檢疫、居家隔離者，若是查到參加，會加重懲罰。自主健康管理者也禁止參加，身體有症狀的也不能參加。表演者和民眾參與者都同標準。

各地政府可以比中央指引更嚴格嗎？陳時中說要看嚴格到什麼情況，有的地方覺得自己做不到因此要停辦，我們尊重地方政府。

防疫現在的等級現在還沒升高，我們對相關大型活動畢竟是比較可能群聚的風險，特別相關要求，地方政府一定要根據現在等級集會指引訂定防疫及應變計畫，若沒有訂出來，獲沒辦法，就會禁止在辦。

最重要是不能參加的人，若參加，指揮中心已經「設立天網」，只要查到，一定與以重罰。至於天網為何，「大家只要知道我們都會查到就好」。提醒不要誤觸法網。副指揮官陳宗彥則提醒，目前居家檢疫者，居家隔離者違規外出者，最重是罰一百萬元。

(中時 )