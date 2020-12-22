台中市議會22日召開臨時會專案報告，因12月8日與12月11日北捷局的報告都被盧秀燕市長以不滿意為由退回；黃守達詢問，那今天北捷局提供的報告盧市長滿意嗎？盧秀燕表示，此次報告比起之前完整度較高。黃守達質疑，盧市府至今沒有一套標準，才會說不出個所以然。且台中因應捷運半永久連結器軸心斷裂所成立的「捷運事故審查委員會」，至今完全沒進度，究竟有沒有決心要處理好捷運的問題？盧市府心態實在可議。

黃守達指出，12月11日北捷局提供的簡報，有提到「柯市長指示成立故障調查報告審查委員會」，12月14日盧市長也宣布要成立「捷運事故審查委員會」，難道是盧秀燕是奉柯市長指示才成立嗎？還是其實是盧市府沒招了，所以才跟風台北市政府？ 屆時審查結果若有出入要聽誰的？根本就是雙頭馬車，疊床架屋。

黃守達質疑，12月14日台中市政府就宣布將成立「捷運故障審查委員會」，但自11月21日捷運綠線事故發生以來，已過了一個月，現在名單也沒個影子，依然持續籌組中。台北捷運工程局的調查報告審查委員會已列有具體專家學者的名單，甚至已經開了兩次會。連這個台中市政府都慢台北市政府一拍，盧市長真的有在重視台中捷運嗎？還是道歉完做個樣子，剩下的都給川崎重工跟北捷局處理就好？

黃守達說，台中市政府動作不只慢人家好幾步，盧市長所說的「陽光政治」透明公開更是完全做不到。12月11日台北捷運局向臺中報告的簡報一直不願意提供給議員，最後回覆說跟這次專案報告一起給。

(中時 )