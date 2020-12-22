台灣防疫253天零確診紀錄告終，一名紐西蘭籍男機師傳染給一名廣達集團女員工後，全台都為之繃緊神經，連外媒都高度注意。多家外媒報導稱，台灣今天出現本土確診個案，終結了新冠肺炎「全世界最長的無確診病例紀錄」，台灣自從疫情大流行以來的傑出防疫記錄終於告一段落。

美媒《華盛頓郵報》發自台北的報導稱，一直在全球防疫工作中處於領先地位的台灣防疫當局表示，已經確定了4個月以來首宗本土感染新冠肺炎病例。該名紐西蘭籍的機師事前已出現咳嗽症狀，在執勤時未戴口罩導致2名同僚感染，在台期間外出導致一名女性友人感染。

報導說，這是台灣4月以來首宗本地傳染病例，終結了全球最長的253天連續無確診病例記錄，這項記錄近期以來一直讓台灣當局與人民引以為傲。

《彭博》新聞社也在亞洲區網站的頭條新聞以《世界最長無感染紀錄因為台灣新病例而終結》。另外，《澳大利亞新聞網》、加拿大《多倫多星報》等媒體也都以類似的標題進行報導。

時代雜誌以「台灣新病例打破全球最長連續無確診記錄」為題，對台灣新確診病例做出報導。（圖／時代網站截圖）

《時代》雜誌網站則報導稱，台灣連續8個多月的無本土確診病例記錄已被打破，提醒人們新冠病毒有穿越全球最佳防疫措施的能力。此一病例有可能破壞台灣傑出的防病表現，自疫情開始以來，台灣病例總數766起，其中僅7人死亡，在此之前的最後一次發現感染病例的時間是4月12日。

《華盛頓郵報》說，台灣民眾對國外飛行員防疫管制不嚴感到憤怒，此一病例與可能傳播的病毒可能會影響即將來到的跨年慶祝活動。

(中時新聞網)