美股周一(21日)受到英國疫情急速升溫衝擊，早盤一度下跌300點，但隨著美國國會通過規模約9000億美元的新一輪經濟刺激法案，讓美國經濟復甦獲得支撐力道。不過，曾在今年3月股災大賺一筆的洛杉磯避險基金 Hercules Investments 投資長 James McDonald警告，美股面臨重大隱憂，可能迎來腰斬命運。

James McDonald指出，美股面臨3大隱憂，包括英國發現新型的新冠病毒株，這導致近期疫苗獲得緊急授權申請的樂觀情緒遭到沖淡，能提早重回正常生活的期待也被打消，讓市場情緒急速轉向、大量拋售所觸發的威脅著才剛創下新高紀錄的市場。

緊接著，科技股估值已經來到1929 年、1987 年、2001 年、2008 年美股崩跌前的水準，從歷史數據來看，這些科技股可以持續高漲的樂觀情緒，但最終事實都是能一夕間改變。

最後，James McDonald警告，美國國會近日通過的9000億美元新紓困案，雖然替經濟復甦帶來重要的支撐點，他但認為這個規模不足以抵擋美國經濟受到的損失。

James McDonald直言，只要投資人情緒劇變，標普500指數可能下修至1900 點，道瓊指數恐怕腰斬、跌到只剩15000點。James McDonald提醒，周一的拋受不代表美股馬上崩跌，但如果短期市場在不久後看到翻轉，跌勢就會一瀉不止，建議投資人可以做好防禦措施。

(中時新聞網)