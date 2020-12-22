行政院長蘇貞昌今天誇口行政團隊經濟表現亮眼，然而親民黨根據客觀數字直言，今年1至10月「失業給付」的金額和「初領人數」都已超過去年同期，創下新高，打臉蘇貞昌的說法。

親民黨表示，根據勞動部最新統計，今年1至10月，「失業給付」核付件數高達42萬多件，金額已超過95億元，相較去年全年90億已多出許多。而截至今年10月為止，失業給付「初領人數」高達9萬2,873人，相較去年同期激增25.89％，尤以「住宿及餐飲業」衝擊最大。

親民黨指出，政府「紓困振興特別預算」，從二月底先提出600億元、四月初加碼1,500億、七月又擴大追加2,100億元，總計已投入4,200億元，全數以舉借債務支應。在政府洋洋灑灑的振興方案中，許多與勞工就業有關的政策卻是飽受批評，例如：勞動部「青年就業獎勵計畫」，針對應屆畢業生提供最高3萬元的就業獎勵，卻被質疑是變相「爽到慣老闆」。期間甚至發生有部分實施減班休息的企業，一手拿政府紓困補貼、一手卻違法裁員、放無薪假的不法情事。

親民黨提醒，新冠肺炎疫情仍未歇，政府紓困大撒幣雖然能帶來短暫的刺激效果，卻可能拖累未來的經濟成長、加劇貧窮問題。因此親民黨建議政府，對於執行中的各項紓困振興計畫，必須確實查核及管考，以避免人謀不臧。在疫情稍緩、經濟復甦後，應管理財政風險、恢復財政健全，以確保財政可持續性。

(中時 )