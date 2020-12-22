2020即將結束，台灣縣市首長就任也屆滿2年，有媒體近日公布六都市長最新民調，新北市長侯友宜以77%的施政滿意度拔得頭籌。對此，資深媒體人韋安表示，侯只要不犯大錯，面對下屆新北市長綠營推派出的人選，都能大贏，他甚至還直言，2024總統大選藍營候選人「非侯莫屬」。

韋安今(22日)在臉書上表示，就任新北市長兩年，TVBS最新民調，侯友宜整體施政表現，高達77%市民表示滿意，僅4%不滿意，創下新高。

韋安更提出三點分析指出，侯友宜不僅在2022年選舉能夠成功連任，還有有望在2024年代表藍營挑戰總統大位：

一，侯的整體聲量不算最高，但正向居多，多數新北市民對他的施政有感。

二，維持住現在的施政品質，不犯大錯，保持滿意度在此高點，侯2022無論對上陳時中或蘇巧慧，都有大贏40到50萬票的可能（2018贏蘇貞昌29萬票）。

三，挾持如此的民意和戰績，2024藍營候選人，非侯莫屬，也不必再討論了。

網友們也留言回應，「侯2022有大贏40到50萬票，然後幾個月後他宣布選總統？無論對上陳時中或蘇巧慧，都一定會要他不准落跑做好做滿吧？這樣如何解套呢？」、「侯較中性，賴功德也不差，這兩人都有機會」、「未來四年，變數仍多，此時切莫下結論」。

(中時新聞網)