江祖平（左起）、況明潔、鄭仲茵化身耶誕辣女郎拍攝應景美照。（三立提供）

江祖平（左起）、況明潔、鄭仲茵化身耶誕辣女郎拍攝應景美照。（三立提供）

江祖平（左起）、況明潔、鄭仲茵化身耶誕辣女郎拍攝應景美照。（三立提供）

玉女藝人出身的況明潔、鄭仲茵、江祖平，在三立八點台劇《天之驕女》中都升格當媽媽及婆婆，三人特別化身應景的「耶誕辣女郎」，其中況明潔的服裝最辣，鄭仲茵則頻彎腰，讓胸前的長輩出來向大家打招呼，而被稱呼「祖平哥」的江祖平自認不能和她們比性感，自嘲「其實我們是二女一男的組合」，但其實她是其他兩人拍性感照的指導老師，頻頻親自示範、教導她們如何擺出性感撩人姿勢。

拍攝耶誕照時三人已事先分配好不同角色定位，江祖平是露腿擔當，鄭仲茵負責露胸，被公認是最性感辣女郎的況明潔則是上下身全都露，她透露身上的緊身亮片連身裙是20年前向好友席曼寧買來的，沒想到20年後還穿得下。一直維持好身材的鄭仲茵，衣服尺寸都是穿XS，結果竟說「最近沒時間運動，胖了2公斤」，讓江祖平氣得牙癢癢地說：「我都要穿M號的，妳這穿XS的不要跟我說話！」

況明潔表示，她上台可以穿得很性感，但下台後其實是個很保守的人，年輕時有次開趴穿無肩帶內衣，結果喝醉了，被一位資深前輩委婉提醒：「為什麼妳的肚子比胸部大？這樣很難看。」她低頭一看，無肩帶內衣一路從胸部掉到腰部，當下超糗，「無肩帶內衣都變成霹靂腰包了。」從此參加各式派對她都很小心注意。鄭仲茵曾經在耶誕派對上扮演過耶誕樹，把全身綑起來，只剩兩隻小手露在外面揮舞，想喝東西卻因為手彎不了，無法將飲料送到嘴邊，模樣超級搞笑，笑翻眾人。

(中時 )