國民黨立委賴士葆爆料，多人藉雙重國籍逃漏稅，高達上億，其中還有行政院官員的兒子。蘇揆承諾破口會堵起來，行政院秘書長李孟諺晚間表示，將會責成國發會洽請賴士葆提供資訊。
賴士葆在立院質詢時說，今年10月就業金卡發卡數從原先的600張爆增到1300張，持卡者若年所得超過300萬元，3年減半課稅，海外所得免納入最低稅負；而從財政部退稅資料得知，相關持卡人光是退稅就超過上億元。
針對賴士葆的質疑，蘇揆回應時希望賴士葆能提供資訊。李孟諺則說，政院會責成國發會洽賴士葆提供資訊。
(中時 )
國民黨立委賴士葆爆料，多人藉雙重國籍逃漏稅，高達上億，其中還有行政院官員的兒子。蘇揆承諾破口會堵起來，行政院秘書長李孟諺晚間表示，將會責成國發會洽請賴士葆提供資訊。
賴士葆在立院質詢時說，今年10月就業金卡發卡數從原先的600張爆增到1300張，持卡者若年所得超過300萬元，3年減半課稅，海外所得免納入最低稅負；而從財政部退稅資料得知，相關持卡人光是退稅就超過上億元。
針對賴士葆的質疑，蘇揆回應時希望賴士葆能提供資訊。李孟諺則說，政院會責成國發會洽賴士葆提供資訊。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。