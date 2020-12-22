國民黨立委賴士葆爆料，多人藉雙重國籍逃漏稅，高達上億，其中還有行政院官員的兒子。蘇揆承諾破口會堵起來，行政院秘書長李孟諺晚間表示，將會責成國發會洽請賴士葆提供資訊。

賴士葆在立院質詢時說，今年10月就業金卡發卡數從原先的600張爆增到1300張，持卡者若年所得超過300萬元，3年減半課稅，海外所得免納入最低稅負；而從財政部退稅資料得知，相關持卡人光是退稅就超過上億元。

針對賴士葆的質疑，蘇揆回應時希望賴士葆能提供資訊。李孟諺則說，政院會責成國發會洽賴士葆提供資訊。

(中時 )