參與民眾也將「雅豐盃慈善公益健走」當成每年一期一會的重要活動。（盧金足攝）

「雅豐盃第4屆慈善公益健走」在神岡區仁愛公園熱鬧展開。（盧金足攝）

「雅豐盃第4屆慈善公益健走」在神岡區仁愛公園熱鬧展開，不受天氣轉冷影響，民眾熱情健走，也因「您來運動、雅豐就為您捐100元」的暖心號召，由企業帶頭拋磚引玉，讓更多人關懷社會弱勢族群，鼓勵大眾在工作之餘攜手家人走出戶外運動，擁抱健康。

「雅豐盃第四屆慈善公益健走」活動，當天早上7點以神岡區「仁愛公園」為起點，行經潭雅神綠園道至大雅區戰車公園後折返回出發地，來回健走距離8公里。

在地建商雅硯建設為主要贊助單位，四年來不斷號召企業及集結民眾參與的愛心，歷經四屆活動，累積捐款正式突破百萬元壯舉。

自美中貿易戰起，及全球新冠肺炎疫情影響，帶動全球產業供應鏈轉移，今年中科招商引資表現亮眼，已引進216家國內外高科技廠商進駐；在中科就業人口紅利加持下，大雅、神岡等地周邊房市夯。

雅豐不動產團隊總經理紀樹能表示，透過「雅豐盃」公益活動，由企業帶頭拋磚引玉，讓更多人關懷社會上的弱勢族群，也鼓勵大眾，在工作之餘攜手家人走出戶外運動，擁抱健康。

長期深耕大雅、神岡、豐原、潭子、北屯等區域的「雅豐不動產團隊」，成立於1997年底，四年前因配合公司成立20年而舉辦了第一屆雅豐盃公益健走活動，歷屆活動均廣受好評與認同，一年比一年號召更多民眾參與。

參與民眾也將「雅豐盃慈善公益健走」當成每年一期一會的重要活動，親朋好友揪隊來運動，走出健康，走出愛心行善的力量。

(中時 )