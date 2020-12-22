網通廠合勤控（3704）因股價於集中交易市場達到公布注意交易資訊標準，依證交所規定，先行公布11月單月獲利等相關財務業務，經結算單月自結稅後純益為0.87億元、每股純益0.2元，與去年同期的稅後淨損0.91億元、每股淨損0.22元相較，營運明顯改善。

合勤控搭上遠距、居家辦公商機，帶動美國、中國及歐洲等地光纖PON終端設備需求延續，加上歐美市場的網路設備需求回溫，在訂單升溫下，合勤控得以嚴選訂單，在汰弱留強下，合勤控累計前11月營188.53億元，雖呈年減14.81％，但在毛利率走揚下，今年營運表現明顯優於去年。

經結算今年累計前三季毛利率25.62％，明顯優於去年同期的22.27％，年增逾3個百分點，今年前三季EPS0.93元，表現也優於去年同期的0.7元，雖然合勤控未公布10月獲利，但以11月單月EPS0.2元，表現優於去年同期的每股淨損0.22元看來，今年營運優於去年可期。

不僅合勤控嚴控訂單有成，旗下的子公司也積極轉型，日前旗下的兆勤科技才宣布與影音 IC 設計大廠信驊攜手合作，全面深化整合網路交換器與專業影音解決方案，宣布雙方將從晶片、影音延伸器到網路交換器能夠無縫互通協作，讓影音行業夥伴更輕鬆無痛邁向IP化影音傳輸應用(AVoIP)。

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