箭頭處即為一處腹主動脈瘤與兩處腸骨動脈瘤位置。（童綜合提供／陳淑娥台中傳真）

71歲劉先生罹患肺癌，腎臟功能也不佳正在治療中。他因腹脹、食慾不振、體重驟降，到童綜合就醫檢查，赫然發現腎臟下有直徑6公分腹主動脈瘤，雙側總腸骨動脈也各有4公分動脈瘤，隨時都可能破裂而瞬間危及生命。童綜合醫院安排病人至複合式手術房進行微創腹主動脈瘤血管內支架修補手術，以及腸骨動脈血管支架置放手術，術後隔天可下床走動，住院4天即返家休養。

童綜合心臟外科醫師李志賢表示，總腸骨動脈(也稱作髂動脈)又分為左右兩側，是腹主動脈末端的主要分支血管，主要是負責供應骨盆腔器官及下肢的血流。

由於個案患有多重疾病，竟又在腹主動脈與兩側總腸骨動脈都長出動脈瘤，分別有6公分與4公分大小，隨時都有破裂的危險，所以需儘快進行手術治療。以前作法是保留一側內腸骨動脈，另外一側內腸骨動脈要做栓塞處理，手術時間長而且會影響骨盆腔器官血流。

健保署於2010年通過腸骨動脈支架，簡稱IBE(iliac branch endoprosthesis)，可讓病人雙側內腸股動脈都保留，縮短手術時間也不影響骨盆腔器官血流。安排在複合式手術室直接進行血管攝影，從會陰處切開兩個1公分傷口，然後將人工血管支架經血管攝影導引，順著血管置入至病變處。

李志賢指出，複合式手術室可以直接進行血管攝影並同步手術，不用分次或移動檢查，對複雜性及多重疾病的病人來說，大大降低手術風險。這次病人接受腸骨動脈支架置放手術，避免阻斷內腸骨動脈血流，可保留骨盆腔血流，避免骨盆腔器官的損傷。

(中時 )