鍾承翰和曾莞婷配對演出。（草舍文化提供）

曾莞婷在賈靜雯主演並擔任製作人的影集《媽，別鬧了！》飾演性感女老師，與憨厚大直男鍾承翰配對，鍾承翰褪去帥氣扮醜，被打造成呆呆樣子的他，與曾莞婷有情慾戲，他笑稱尺度保證火辣，曾莞婷則羞曝自己突破從影尺度。製作人賈靜雯透露，之前曾與鍾承翰演過夫妻，這次前任老公演閨蜜的情人，她打趣喊：「別鬧了！這簡直是換換愛！」賈靜雯劇中將與飾演她大學學長的吳慷仁配對。

忙了一整年的賈靜雯透露，耶誕節會好好陪家人，「現在耶誕節都是在想要送小孩什麼禮物，因為小孩的禮物很需要時間思考」。比莉則說，耶誕節、跨年通常是跟兒子周湯豪一起過，「有次在日本街頭，下大雪，我們邊逛街邊尖叫，今年因兒子在台中跨年演唱，所以會跟著他一起在台中迎接2021」。

鍾承翰最難忘的跨年夜是第一次跟兒子翰寶一起過的，因為新生命的誕生，他跟太太、兒子一起迎接新的一年，讓人覺得很新希望，「這兩年跨年時，兒子恰巧都已經睡覺了，我就會跟老婆一起吃宵夜一起倒數，倒數完會互相擁抱，互祝新的一年會更好」，但他話鋒一轉秒變哀怨：「今年看起來太太應該也是要工作啦，所以就會是我在家裡陪翰寶。」

此外，林柏宏在《媽，別鬧了！》飾演比莉未來女婿，與柯佳嬿譜戀情，工作人員笑稱，比莉姐每次與林柏宏拍戲，都會被他的撩妹金句，撩到笑得合不攏嘴，林柏宏還巧妙用柯佳嬿主演夯劇《想見你》討好未來岳母比莉，只見他對比莉說：「雖然是與你女兒（指柯佳嬿）演對手戲，但我還是最愛你，跟你女兒在一起，但我還是想見你。」讓比莉笑說：「林柏宏就是很皮、沒有偶包、沒有界線好相處的人。一起演戲時他都會想各種梗來逗弄我們母女，把我們倆撩得不要不要。」影集《媽，別鬧了！》預計於2021年下半年播出。

(中時 )