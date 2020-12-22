25歲的張女22日17時55分，駕駛自小客車沿台74線往北行駛，於南屯區台74快速道路北上7.2公里處，碰撞55歲荊女駕駛的自小客車後車尾；兩車前車頭往前推撞44歲林男駕駛的自小客車後車尾，所幸3人無人受傷，且均未飲酒，全案正由警方調查肇事原因中。
警方指出，事故發生後，調閱該路段無路口監視器，三方車輛均無行車記錄器，3人無人受傷，三方駕駛人經酒測未飲酒，肇事原因尚待交大分析研判，全案正由警方調查處理中。
(中時 )
25歲的張女22日17時55分，駕駛自小客車沿台74線往北行駛，於南屯區台74快速道路北上7.2公里處，碰撞55歲荊女駕駛的自小客車後車尾；兩車前車頭往前推撞44歲林男駕駛的自小客車後車尾，所幸3人無人受傷，且均未飲酒，全案正由警方調查肇事原因中。
警方指出，事故發生後，調閱該路段無路口監視器，三方車輛均無行車記錄器，3人無人受傷，三方駕駛人經酒測未飲酒，肇事原因尚待交大分析研判，全案正由警方調查處理中。
(中時 )
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