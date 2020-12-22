美國國務卿蓬佩奧當地時間21日宣布，根據美國《移民和國籍法》，對有侵犯人權的大陸官員及其家屬實施額外的簽證限制，此外，他又要求陸方立即釋放壹傳媒創辦人黎智英、北京維權律師許志永等人。

蓬佩奧在聲明中批評，大陸的專制統治者對人民的言論、宗教信仰、結社自由及和平集會權利施加了嚴格限制，美國今年已對涉及新疆侵犯人權、限制進入西藏、破壞香港自治的中共官員實施制裁，此次實施的額外限制，適用於所有從事打壓行為的中共官員，他們的家屬亦有可能受限，但聲明未有列明具體的簽證限制措施。

蓬佩奧又指，此次實施限制展示了美國決心要中共對日益壓制人民承擔責任，他也要求陸方釋放黎智英、許志永、「秋雨聖約教會」牧師王怡、「六四天網」負責人黃琦、維族學者伊力哈木・土赫提以及提倡藏語的藏族青年扎西文色，重申美國與這些「因和平行使權利而受到迫害的人」站在同一陣線。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，美方對相關大陸官員及其家屬實施額外簽證限制，此舉作用不大，形容方法只是「舊酒新瓶」，陸方官員及其家人可能已有心理準備不能入境美國，故限制不會對中方造成威脅，並稱，蓬佩奧明年亦會退位，故有關限制令人感覺只是「叫叫口號」，成效非常有限，並稱，美國指手畫腳要求釋放違法人士如黎智英，此舉是在任何國家都不容許的事，稱黎智英涉嫌犯下的不止於政治罪行，批評美國要求釋放黎智英猶如視法律為無物。

(中時 )