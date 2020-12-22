大同公司派在2020年7月時自辦股東會為保經營權「超鴨霸」引爭議，金管會出手訂新規！金管會證期局22日預告修正「公開發行公司股務處理處理準則」，修正案新增三項「大同條款」，包括明訂「公司股務委外辦理後，不能再收回自辦」、「2022年1月1日起對股務機構辦理評鑑制度」、「接受處份後的公司二個月內要完成股務事務移交作業」。

金管會證期局副局長郭佳君表示，為配合公司法、公發公司發行股票及公司債券簽證規則及民事訴訟法等規定的修正，並依據「公司治理3.0-永續發展藍圖」規劃，研擬修正「公開發行股票公司股務處理準則」以強化股務作業的品質、中立性及提升電子投票結果的資訊透明度等措施。

修正重點包括：一為考量股務事務委由專業代辦機構辦理已為國際趨勢，為使股務單位規範的適用及管理趨於一致，明定上市櫃及興櫃公司的股務事務委外辦理者，不得收回自辦。

郭佳君表示2013年起，證交所及櫃買中心就要求新掛牌公司，股務只能委外，由於現行規定未明訂「委外不能改為自辦」，金管會擔心未來會有人申請恢復自辦，因而明訂委外後不可收自辦，股務委外跟自辦最大差別是，「委外會相對客觀」。

至於自辦者還是可維持。郭佳君表示，目前自辦公司都辦了很長時間，集保也定期查核，品質都不錯、設備人員也合規，所以還是可以維持自辦，未來透過評鑑制度，來提升品質。

金管會統計，目前還維持自辦股務的有72家上市櫃及興櫃公司，占全體上市櫃及興櫃公司的3.6％，包括：14個集團（旗下上市公司49家、上櫃6家、興櫃1家）、單一公司有16家（全為上市）。

第二，明定由金管會指定的集保公司，定期辦理股務機構的評鑑制度，並自2022年1月1日施行。

第三，明訂自辦股務公司或代辦股務機構受金管會處分後，應在二個月內完成股務事務移交作業。無代辦股務機構承接或金管會認為有必要時，由集保公司指定股務機構承接。

第四，為提升電子投票表決結果的資訊透明度，公司或其代辦股務機構應在「股東會開會前一日」，將股東電子方式出席的股數彙整編造統計表，在電子投票平台上公告，讓股東登錄後就可看得到。

郭佳君表示， 現行電子投票結果要在股東會「當天公告」，但公司派在「股東會召開前一天」就會看到電子投票結果，因此，未來提前一天到股東會召開前一天必須公告後，對公司派及市場派來說，資訊才對等。

(工商 )