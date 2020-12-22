事隔253天，台灣今天出現一名本土個案，為航空器群聚中紐西蘭籍機師的接觸者（案771），今年從華航空服員、長榮空服員到今天的機師，違規者不斷，最重者有被公司開除，但身為管理單位的航空公司卻都不用受罰，中央流行疫情指揮中心統計，今年3月19日以來，違規事項共23人，明起將公布加嚴管理措施，同時不排除比照船員特別條例第七條，船員違規，罰船東，讓航空公司也要負起責任。

陳宗彥表示，今年3月19日以來，共有5萬4千多名人次機組員（包含機師、空服員）實施入境居家檢疫三到五天的防疫措施。而統計至今，目前違規人數共23人，包含外站13人，國內10人。最重者有被航空公司祭出開除。

外界質疑，機組人員違規事項不斷，但航空公司都沒有罰則，都不用負管理責任嗎，如今問題叢生，航空公司不用負責嗎？

對此，陳時中回應表示，未來相關管制會加嚴，目前國內對於對於離岸風電相關的船東，有特別條例第七條，就是約束船東的責任有限定，若船東對員工的防疫管理不良時，就會加以處份。既然有法可以依循，不排除航空業者也比照第七條來訂。相關辦法待明天和業者討論後就會公布。

根據特別條例第七條，若船員不遵守防疫規範，船東可罰五萬到一百萬元。

副指揮官陳宗彥表示，現在仍希望回歸目的事業主管機關，找尋可以罰的條款。之前民航局已經從現有法規去找，明天會討論。

管制部分，陳宗彥強調，必須兼顧兩件事，一是防疫需要，事實上。航空機組員可以縮短是因為搭配防護措施，包含有穿防護衣物、口罩，所以才能縮短是經過整套的計畫，而非給予特別優待，其次是外站的管理，目前五萬四千多人的違規案件僅23件，比率上相對很低。

(中時 )