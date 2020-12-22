今年因為疫情關係，總是讓人在內心深處有著說不出的憂愁！但因為特教有愛，愛是一道光，能引領我們相聚在一起，陪伴孩子們更加成長茁壯；南屯國小特教班在聖誕節前夕，搭配著希望台灣傳愛100的聖誕火雞公益活動，在教室內舉辦感恩火雞趴。

南屯國小指出，特教班老師配合12年國教的核心素養課程以及跨領域的課程設計，讓孩子們為這次的活動，動手製作邀請卡，親自遞上邀請卡，邀請校長、家長及志工們一同參與，讓親師生們齊聚一堂，透過互相交換禮物，傳遞對彼此的關愛。

特教班透過分享聖誕火雞餐，對一直默默守護、勞心勞力的老師、家長和志工表達最誠摯的感謝之意，感謝你們隨時守護著這群小寶貝，提供孩子豐富的課程，給予孩子無微不至的照顧。

校方指出，經由薛鴻章副會長的牽線，希望台灣傳愛100的公益團體，特別將愛心傳送至南屯國小，蔡承憲校長更是愛心不落人後，藉著這次的活動捐贈了一隻聖誕火雞，而薛鴻章副會長更是加碼也捐贈一隻火雞，豐富的火雞大餐讓孩子們沉浸在聖誕節的歡樂氣氛裡。

南屯國小特教班感恩火雞趴不僅創造親師生的溫暖回憶，更讓孩子們透過活動察覺與平日不同的課程體驗，並從表達與分享中展現自我，增進孩子們與人溝通互動的能力，更希望透過這樣的活動，把愛延續下去，讓特教班的孩子們能夠感受到社會的接納及溫暖。

(中時 )