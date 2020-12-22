歐風館現切爐烤牛排，在宴會廳尾牙春酒專案中，也能無限量大快朵頤。（大倉久和大飯店提供）

大倉久和大飯店山里日本料理獨家推出「特別會席料理」2020忘年會與2021新年會暢飲專案。（大倉久和大飯店提供）

因應「微型尾牙春酒」趨勢，山里日本料理的日式忘年會與新年會，提供獨立包廂空間可供選擇。（大倉久和大飯店提供）

大倉久和大飯店山里日本料理獨家推出「特別會席料理」2020忘年會與2021新年會暢飲專案，提供尾牙春酒另一種充滿日式風情的選擇，即日起至2021年2月26日，忘年會及新年會專案包括惠比壽生啤酒一小時無限暢飲，可於和食區或包廂用餐，20人（含）以上、每位2500元＋10％。

經常在日劇中看到的「忘年會」，是日本職場文化中的傳統習俗，意指「將這一年不愉快的事情都忘掉」；到了現代，年末時在日本無論大小企業都會邀集全體員工們一起，以宴會聚餐的形式犒賞大家。日本傳統中武士用以宴客的「會席料理」，由於是為了飲酒同歡而衍生的料理形式，因此適宜佐酒的前菜最先登場，以帆立貝、鯛魚、鰻魚為主的拌物或醋漬物，清爽開胃搭配惠比壽生啤酒，享受濃郁綿密泡沫與純麥芽釀造的美味。

豐盛的特別菜單包括前菜、吸物、生魚片、燒物、煮物、揚物、食事與果物甘味；吸物則是餐前的清湯，搭配「海老真丈」即手作蝦丸，溫潤口腔的味覺，準備享用生魚片及主菜；使用頂級海鮮食材包括冬季最肥美的鰤魚與鮑魚，以山里特製照燒醬汁調味「鰤魚鮑魚照燒雙拼」，煮物「星鰻佐蘿蔔博多蒸」則是以日本博多的地方料理手法，蒸煮肉質細膩的星鰻。

而揚物「天婦羅盛合」精選海鮮與蔬菜沾裹薄薄麵衣，高溫油炸鎖住鮮甜；在多種變化的精緻料理之後，主食為秋季什錦炊飯，使用醬油、味醂與昆布高湯，配合季節性食材例如銀杏、松茸與栗子以土鍋炊煮，香醇的鮮味搭配煨煮入味米飯。

宴會廳的尾牙春酒專案，中式桌菜皆為桃花林中華料理米其林餐盤推薦主廚團隊掌勺，預定3桌以上、每桌12位，平日專案定價NT$21,000＋10％，假日專案則是2萬5000元＋10％。由歐風館提供多樣式料理的自助餐，用餐氛圍輕鬆自在、可視自己口味挑選喜歡的菜色。回饋的「好禮三選一」則視訂席數量贈送館內餐廳雙人套餐餐券，15桌以上訂席除雙人套餐餐券外，另外獨家贈送價值1萬6000元＋15％的大倉菁英客房住宿券1張。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時 )