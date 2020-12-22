英國出現了一種變種新冠病毒，使得十幾個國家禁止旅行英國，它可能更具傳染性，不過疫苗應該仍有保護力。

生活科學(Live Science)報導，上週末，英國官員宣布對倫敦及英格蘭東南部地區的封鎖令，因為出現了SARS-CoV-2的變種（引起COVID-19的病毒），其傳染性比其他變種高出70％。

病毒學家表示，這個新變體，遺傳物質有17處新的改變，包括表面的「刺突蛋白」，刺突蛋白是病毒滲透細胞的主要工具，可以把它視為小偷撬開門鎖的工具，因此變異的刺突蛋白，可能使病毒更容易感染人類細胞。

加州衛生與公共服務局局長馬克·加利（Mark Ghaly）博士說 ：「我想，新病毒會比我們迄今所見的COVID-19病毒更具感染力」。

所幸，這種突變應該不太可能使COVID-19疫苗在短期內失效，這是因為獲得批准的兩種疫苗，都是促使人體免疫系統，針對冠狀病毒的多個特徵點產生抗體，因此即使病毒在某一個特徵點位發生突變，仍有其他點位可以觸發人體製做對付病毒的抗體。

(中時新聞網)