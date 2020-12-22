109年全國高中盃羽球錦標賽今天落幕，賽事成績將作為全國青少年羽球分齡排名賽的參賽資格依據，是高中選手的年度重要賽事，各組冠軍名單也一一出爐。

女單冠軍賽由中租大同黃瀞平出戰上屆冠軍亞柏雄中黃宥薰，兩人這半年交手4次，黃瀞平戰績3勝1敗，雖然開局落後，黃瀞平仍不輕易放棄，於後半段急起直追，雙方鏖戰三局最終黃瀞平18比21、21比12、21比19力克黃宥薰，奪得本屆后冠。

賽後黃瀞平坦言，今天沒有發揮得很好，還有很大的進步空間，今年也高三了，很開心能在高中最後一年贏得冠軍，更是2020年末送給自己的最美好禮物。

男雙冠軍戰部分，上屆冠軍西苑合庫邱相榤／廖晁邦迎戰土銀能仁陳政寬／陳勝發，同樣進入到第3局分高下，決勝局比分緊咬，並激戰到「丟士」，邱相榤／廖晁邦被突破4個賽末點，靠著調整節奏、互相鼓勵才搶下勝利、完成2連霸，再為西苑添得一冠。

西苑合庫邱相榤表示，身為大會第一種子，賽前給自己不少壓力，導致比賽後半段太緊繃，球路被限制，廖晁邦認為輸贏其次，打出擬好的技戰術，能夠發揮實力最重要，很開心能成功2連霸。

綜觀此次高中盃團體與個人賽事，合庫西苑高中成為最大贏家，包辦男團、男雙及男單項目三座冠軍；中租大同稱霸女子組個人項目，黃瀞平贏得女單金牌，宋祐媗／林若珩獲得女雙后冠；女團冠軍則由亞柏雄中奪下，這也是104年起的第6座冠軍。

(中時 )