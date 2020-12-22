「第15屆‧2020愛心獎」自本屆起甄選範圍拓展至全球華人世界。選出8位得獎人分別為台灣—星雲大師、呂若瑟、沈文振；內地-盧邁、劉海鷹；香港—陳守仁、黃凱欣；海外地區—鮑潘曉黛，每人各獲頒15萬美元獎金，全額用於公益事業。8人慈善服務範圍遍及海內外多個國家和地區，澤被更多有需要的弱勢社群。

由港澳台灣慈善基金會愛心獎主辦、鳳凰衛視協辦及製作、台灣八大電視、現代財經基金會、新加坡恒一基金公司、北京東西方慈善論壇協辦；UA亞洲聯合財務有限公司榮譽贊助的「第15屆‧2020愛心獎頒獎典禮」日前在香港主會場鳳凰衛視大埔總部、台北八大電視分會場、北京鳳凰中心分會場衛星連綫三地同時舉行。典禮的錄像實況將於2021年1月2日於鳳凰衛視中文台、歐洲台、美洲台同步首播。

台塑企業集團總裁王文淵受邀致辭時表示，「我再次被邀請擔任『愛心獎』頒獎典禮的主禮嘉賓和頒獎嘉賓，感到非常的榮幸，在此我也要向本屆八位得獎人，表示熱烈的祝福。今年因為新冠肺炎疫情非常嚴重，全球都採取防疫和邊境管制措施，除了經濟受到重大的衝擊之外，也拉開人跟人之間的距離，而一年一度的愛心獎盛會，也因此無法像往常一樣在香港隆重舉行。所幸，經過港澳台灣慈善基金會『愛心獎』和相關單位的努力，讓我們可以透過鳳凰衛視和我們的八大電視台，以兩岸三地衛星連線方式，共同見證得獎人的榮耀。」

王文淵說，「『愛心獎』今年已經邁入了第15年，本屆徵選範圍從以往的兩岸四地，推廣到海外地區的華人社會；而得獎人所推動的公益事業，更是遍及全球，不僅使更多的人獲得幫助，同時也帶動更多的人奉獻愛心。尤其，在今年疫情非常嚴峻的情況下，仍看到大家無私的奉獻，令人非常感動。我希望，今晚透過每一位得獎人的故事，能為因疫情不安的人心，以及沉重低迷的社會氛圍，注入一股正向的能量，溫暖人心，安定社會，拉近人跟人之間、心的距離。同時，也期許『愛心獎』成為全球華人的愛心表率，繼續宣揚更多愛心楷模的故事，帶動更多人自發性的去做善事，讓社會更美好、更和諧。」

在典禮最後，大會設置了一個特別的祈福環節，播出由本屆得獎人星雲大師親自撰寫和朗誦的《為世界和平祈願文》視頻，為新的一年注入更多的期盼與正念，願疫情和災禍過去，世界恢復秩序與生機。

這項活動也分享得獎人愛心事跡，舉辦單位指出，星雲大師為臨濟宗第48代傳人，1967年於台灣高雄開創佛光山。事跡包括：一生以文化弘揚佛法、以教育培養人才、以慈善福利社會、以共修淨化人心，推動人間佛教，致力佛教制度化、現代化、人間化、國際化。全球創辦寺院300多所、大學5所；並於170多國／區成立佛光會，為全球華人最大社團，實踐「佛光普照三千界，法水長流五大洲」的理想；又設基金會推動文化教育、促進台灣與大陸之和諧，帶動世界和平；1970年起，續設育幼院、仁愛之家、雲水醫院、佛光診所等。

(中時 )