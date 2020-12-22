優派(ViewSonic)耕耘數位白板市場有成，雖然今年全球教育市場受到疫情影響數位白板市場幾乎沒有成長，不過優派卻逆勢成長，不僅北美市場躍居第一大品牌，在台灣市佔率更高達5成。優派今年在全台高中、國中小學共建置超過3000間myViewBoard創新教室，整合教育產業生態系，期望協助台灣教育界數位轉型。

優派於2016年開始切入互動式數位白板領域，如今已經成為公司第三隻腳，也是三大產品線當中仍能維持高成長的應用領域。優派董事長朱家良表示，今年因為新冠疫情的關係，線上教育蓬勃發展，但是因為歐美地區很多校園關閉，或者是採取輪班上課的方式運作，數位白板裝置受到影響。根據市調機構統計，今年前三季美國互動式數位白板整體市場成長率僅4％，但是優派互動式數位白板銷售成長率卻高達44％，躍居美國第一大品牌。

優派去年開始擴大台灣市場的經營，今年在全台灣高中、國中、小學共建置了超過3000間myViewBoard創新教室，同時獲得三大教科書商支持，補習班業者也導入。9月協助中原大學打造第一間複合教學教室，也陸續和台大、師大等學校合作，整合教育生態系。

疫情之下，教育用視訊軟體需求暴增，朱家良認為，未來複合式教室時代來臨，除了可以現場教學，同時可以結合遠距教學，也就是數位教育會逐漸落實。myViewBoard目前免費使用，可以另外購買加值服務，朱家良看好再擴大使用者之後，優派等於佔得數位教育市場的先機。

為打造未來教學示範場域，淡江大學與優派攜手運用最新教育科技與AI技術，落實「教室4.0」。淡江大學於新增設的「AI創智學院」中設立實境場域，透過導入ViewSonic的ViewBoard智慧互動電子白板和myViewBoard數位教育平台，以及內建的無線投屏等技術，實現以數位即時互動教學為核心的教室4.0，提供校內外師生全新的教學體驗。此外，在實境場域中更特別設置了「實作體驗室(Hands-on Labs)」，採用優派最新myViewBoard Sens裝置，具備人工智慧(AI)技術，可即時分析學生上課時的情緒反應與偵測室內環境，以持續增強教學互動性、優化學習環境，實現科技為教育帶來的多樣可能性，讓教室4.0變得更智慧。

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