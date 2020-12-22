大安區農會22日在飛天豬生活館盛大舉行「飛天豬 牛年大安迎新春．安農五寶賀新年」新品發表會。（陳淑娥攝）

年節將近，許多人外出到親友家拜年總會送上好禮，台中市大安區農會22日舉行牛年專案新品發表會，將產品分為8大區供民眾選購，更由產銷履歷雙達人總幹事蔡建宗及芋農黃至青攜手推薦，產銷履歷雙倍安心，更是為民眾保證食品安全。

大安區農會22日上午在飛天豬生活館盛大舉行「飛天豬 牛年大安迎新春．安農五寶賀新年」新品發表會。總幹事蔡建宗、黃至青表示，購買產銷履歷產品標章，不只可以從「產銷履歷農產品資訊網」查詢到農民生產紀錄，也代表驗證機構已為大家親赴農民生產現場，產銷履歷雙倍安心，更是為民眾保證食品安全。

蔡建宗指出，大安農會為了協助農民推廣農特產品，將大安區在地特色優質農特產品，用心開發多樣獨特又具高質感禮盒，分別與茄萣、新社以及旗山等3家農會合作客製化搭配，有「年年有餘 圍爐饗宴」、「產銷履歷 菇菇好禮」、「飛天豬愛蕉遊」、等3種選擇。

此外，牛年專案優惠更分類友善環保，扣除保麗龍盒及提袋更加優惠及農會聯盟、安心推薦、產銷履歷、百大精品、新品上市、酒品商品、飛天豬單品等8種不同專區。

蔡建宗指出，年前推出的伴手禮不但包裝精美，更有方便消費者料理的飛天豬滷味即食系列，採用飛天豬生鮮肉品，生產過程採一貫化生產，全面低溫控制以確保肉質美味，從拍賣、電宰、分切至加工製程透明化，為消費者層層把關，供消費者安心選購及食用。

大安區農會表示，即日起至110年1月5日及110年01月6日至2月10日訂購安農香腸系列、飛天豬鹹豬肉系列、飛天豬貢丸系列、蔥師傅系列產品、大安偶芋禮盒、產銷履歷安泉米禮盒、大安好酒系列、飛天豬生鮮豬肉系列、飛天豬產銷履歷肉鬆及大安禮尋禮盒組系列等多項產品，都有期間限定優惠，還有滿額折扣，包括滿2萬元97折、滿8萬元95折，買越多折扣越多。更多詳細資訊可上臉書搜尋飛天豬．安農，或撥打04-26710909＃14訂購。

大安區農會針對國內農產品的價值提升，以飛天豬品牌打造「安農五寶」，推出數種國內農產優質食品，獲得無數的獎項，包括2019及2020年度台灣農業旅遊伴手新品獎、連續四年榮獲臺灣農漁會百大精品獎、2020及2021台灣農業百大精品獎、2019台中燈會指定伴手禮、2020台灣燈會農民之夜指定伴手禮、2019農村酒莊酒品評鑑銀牌獎等數十種獎項。

(中時 )