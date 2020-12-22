美國含萊克多巴胺豬肉進口倒數，24日立法院將投票表決萊豬相關行政命令，黨團再度展開攻防。前立委陳學聖和不少網友、媒體都發現，立法院外出現大量拒馬，似乎是為了要把抗議群眾隔開。對此，陳學聖痛批蔡政府到底在怕什麼？網友們也忍不住直言，「立法院防禦點滿了」，並嘲諷政府不是聲稱最會和人民溝通？

陳學聖今在臉書上PO出一段立院周邊道路的影片，只見立院外沿路架起了比人還高的拒馬，陳學聖更忍不住直言，立法院又「戒嚴」了！立法院四週又架上高圍籬加鐵絲網拒馬，這是號稱史上最高票、最會溝通的小英政府，對待人民的態度嗎？「既然敢開放萊豬，幹嘛又把人民擋在外面……你們到底在怕什麼？！」

立法院外出現拒馬堆起如城牆，也在PTT上引起網友熱議，有一名路過的網友甚至還表示，「剛剛經過立法院，發現周圍防禦快點滿了，還有大量人員繼續建設防禦工事中，請問這兩天立院是不是有啥重大表決，是讓內部人員害怕會被攻擊的？」

有的網友以遊戲《世紀帝國》和動漫《進擊的巨人》中的梗揶揄立院，「正在升級帝王時代」、「等燈，立法院已升級城堡時代」、「建建建建築工」、「妖尼姑世紀帝國建造中」、「鎧之巨人吧」、「進擊巨人，巨大城牆，怕無腦巨人」。

有的網友則對政府嗆聲，「最會溝通的小英政府」、「對美國不能失信，只好對人民用拒馬」，「最會溝通的政府」、「最會溝通的政府，笑死」、「這是長得像拒馬的溝通器喇，跟民眾加強溝通」、「抗爭起家的最懂怎樣防抗爭」。

立法院又「戒嚴」了！ 立法院四週又架上高圍籬+鐵絲網拒馬，這是號稱史上最高票、最會溝通的小英政府，對待人民的態度嗎？ 既然敢開放萊豬，幹嘛又把人民擋在外面…… 你們到底在怕什麼？！ 由陳學聖發佈於 2020年12月21日 星期一

(中時新聞網)