中央流行疫情指揮中心22日宣布增加一個本土病例，這也是台灣維持253天本土零確診之後，再次宣告出現本土病例。新增本土病例為長榮航空紐西蘭機師的友人，長榮航空表示，該位機長若違反防疫相關規定，規避及妨礙疫調，違規屬實將予以免職處分。圖為剛執飛結束準備回公司報到的長榮航空機師。（非新聞事件當事人）（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心22日宣布增加一個本土病例，這也是台灣維持253天本土零確診之後，再次宣告出現本土病例。新增本土病例為長榮航空紐西蘭機師的友人，長榮航空表示，該位機長若違反防疫相關規定，規避及妨礙疫調，違規屬實將予以免職處分。圖為剛執飛結束準備回公司報到的長榮航空機師。（非新聞事件當事人）（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心22日宣布增加一個本土病例，這也是台灣維持253天本土零確診之後，再次宣告出現本土病例。新增本土病例為長榮航空紐西蘭機師的友人，長榮航空表示，該位機長若違反防疫相關規定，規避及妨礙疫調，違規屬實將予以免職處分。圖為剛執飛結束準備回公司報到的長榮航空機師。（非新聞事件當事人）（陳麒全攝）

由於英國疫情嚴峻且出現病毒變異株，長榮航空也宣布，台北直飛倫敦航線的載客航班，23日起也暫停營運，未來營運班次將視疫情狀況再行通知。圖為長榮航空報到櫃台。（陳麒全攝）

由於英國疫情嚴峻且出現病毒變異株，長榮航空也宣布，台北直飛倫敦航線的載客航班，23日起也暫停營運，未來營運班次將視疫情狀況再行通知。圖為長榮航空報到櫃台。（陳麒全攝）

由於英國疫情嚴峻且出現病毒變異株，長榮航空也宣布，台北直飛倫敦航線的載客航班，23日起也暫停營運，未來營運班次將視疫情狀況再行通知。圖為桃園機場入境大廳長榮航空自英國倫敦的航班顯示為「取消」。（陳麒全攝）

新冠肺炎疫情再度升高，加上英國又傳出新型變種病毒。中央流行疫情指揮中心22日宣布增加一個本土病例，這也是台灣維持253天本土零確診之後，再次宣告出現本土病例。新增本土病例為長榮航空紐西蘭機師的友人，長榮航空表示，該位機長若違反防疫相關規定，規避及妨礙疫調，公司將會召開事實調查委員會及紀律委員會，違規屬實將予以免職處分，另外由於英國疫情嚴峻且出現病毒變異株，長榮航空也宣布，台北直飛倫敦航線的載客航班，23日起也暫停營運，未來營運班次將視疫情狀況再行通知。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中22日宣布，日前確診的長榮航空紐籍機師的一名密切接觸者確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），認定為本土感染，使台灣零本土案例紀錄在253天止步。該名機師違反防疫規定，還傳染給2名同事及1名友人。

長榮航空表示，針對日前1名外籍機長違反防疫相關規定並確診的個案，將會全面配合中央流行疫情指揮中心進行疫調，日前並已全面進行公司內部以及航機消毒；有關該名機長違反防疫相關規定，並且規避及妨礙疫調，公司將會召開事實調查委員會及紀律委員會，違規屬實將予以免職處分。

長榮航空強調，公司依政府規定確實遵守政府的防疫政策，對機組人員進行嚴格規範，防疫政策不分職級，也要求員工之間加強互相監督落實防疫措施，若有員工違反防疫政策，應向公司回報，公司調查後將給予相應處分。日後將持續配合主管機關精進各項防疫措施，以及重新檢視公司各項防疫標準作業程序，做好最嚴謹的防疫規畫。

另外，由於英國疫情趨於嚴峻，長榮航空將配合中央流行疫情指揮中心發布的英國航班減半作業辦法，由台北直飛倫敦航線的載客航班，也自12月23日暫停營運，未來營運班次將視疫情狀況再行通知。

(中時 )