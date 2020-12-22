案771的廣達集團女員工遭案765的紐籍機師傳染確診，也打破台灣本土253天零確診紀錄，網路上也瘋傳確診女員工照片，不僅外型亮眼，身材與穿著更是火辣，但其實這名女子並非當事女員工，而是一名馬來西亞網美。
廣達集團女員工染疫，引發軒然大波，除了感染源機師本人外，批評女員工聲浪也未曾停歇，更有不少網友分享疑似女員工當事人照片，由於照片中的女子容貌亮眼，穿著超短熱褲與低胸黑色上衣，好身材一覽無遺。
不少網友看到也驚呼：「也太正了」、「很漂亮啊」、「這個身材」、「條件這麼好怎麼會跟60歲機師勾勾纏」、「這我可以」，但也有人質疑照片真實度，指出該照片根本不是女員工本人。
實際搜尋發現，這位遭誤傳為「當事女員工」的照片本尊，其實是一名馬來西亞的網美「妃妃」，在IG上有兩個帳號，平日穿著火辣，更是不吝嗇秀出事業線，粉絲加起來超過30萬人，相當有人氣，只是無端捲入這場風波，也是無妄之災。
(中時新聞網)
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