立法院決戰萊豬行政命令進入倒數，國民黨將號召民眾繞行立法院，抗議政府開放萊豬，更邀前總統馬英九等人參加；民進黨團總召柯建銘今天說，最沒資格參加繞行的就是馬英九，而民進黨團會直球對決、記名投票。

立法院24日院會將處理9項攸關萊豬進口行政命令、食管法和學校衛生法部分條文修正草案。

備戰萊豬，國民黨23日晚間將在立法院群賢樓外舉辦守護食安之夜活動，24日全天更舉辦繞行立法院活動，邀請包括前總統馬英九等人以多個公民團體參與。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪指出，這件事情攸關國家發展、安全及經貿策略等問題，國民黨的論述已經無法回頭，陷入不可逆的危機，更不該義和團化，站在美國的對立面。

柯建銘也說，最沒資格參加遶行的就是馬英九，因為他曾是前國家元首，知道台灣與美國的關係，現在卻將美豬窄化成是毒豬，而且含萊克多巴胺的美牛就是馬英九開放的。

對於24日院會將上演表決大戰，柯建銘說，呼籲大家（黨團成員）勇於辯護、勇於發言，也會直球對決、記名表決，「我們不會龜縮」，大家要團結一致，這是重要的中途島之戰，而終局之戰就在明年8月的反萊豬公投，一關一關來。

對此，馬英九辦公室今天晚間發出新聞稿表示，柯建銘當年在立法院一手主導阻擋美牛，如今反手大力支持開放萊豬，心中只有政治鬥爭，毫無人民健康。

馬辦指出，柯建銘過去以「不聽民意、違法違憲、向美傾斜」等理由，反對美牛進口，在臉書上發文；現在因為擁護萊豬，又偷偷刪文。柯建銘雙重標準、踐踏民意，才是最沒資格批評馬英九的人。

(中央社)