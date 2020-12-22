直播主謝薇安（Vivian）擁有甜美外型和F級傲人上圍，被粉絲封為「最強奶媽」，在Instagram吸引高達497萬人追蹤，未料今（22日）她突然在臉書發文求救，透露IG帳號被停用，眼見快500萬的粉絲數瞬間歸零，讓她慌張直呼：「不要整我好嗎？」

謝薇安經營IG 3年多，今在臉書Po文表示自己原本要在IG限時動態發一則玩具開箱，沒想到發現IG帳號突然被停用，畫面直接被跳到登出畫面，讓她緊張大喊：「我也不知道發生了甚麼，該怎麼辦？」接著崩潰直呼：「2020年底了，還給我出個大事，不要整我好嗎...？」

謝薇安常曬養眼辣照，在臉書、IG都有高人氣。（圖／翻攝自臉書）

謝薇安表示，自己很珍惜經營的帳號，帳號裡記錄了一路粉絲從0到快要500萬的歷程，早期還有不少小孩嬰兒時期的照片，自己也是每天留言努力回復粉絲，而她現在已循正常管道問IG官方，但還沒有回覆，並希望粉絲們幫忙Tag帳號，讓官方能注意到此事。

謝薇安曾發行兩本個人寫真，也上過《綜藝大熱門》、《飢餓遊戲》等節目，但她爆紅後數次衰捲賣淫風波，尤其日前橫綱凱咪爆料網美圈有七成都在賣淫，她也被影射是其中一名，讓她忍不住反擊：「應該只有低能才會相信」。

(中時新聞網)