台灣五大奇案帶有濃厚靈異鬼神色彩，即便流轉百年，直探殘酷人性的案中情事，仍為民眾津津樂道。但若五大奇案發生在現代，又會是如何？阮劇團新作《十殿》，便將五大奇案情節搬到現代住商混合大樓，藉由角色關係，探討惡的各種形式。

阮劇團藝術總監、《十殿》導演汪兆謙表示，每棟大樓在夜裡總會有一扇扇窗子散發光亮，樓裡人在做甚麼？又有甚麼故事？總能激發他的想像。台灣常見的住商混合大樓，最為貼近大眾，便成五大奇案角色的共同交集點。

台灣五大奇案包含陳守娘顯聖、呂祖廟燒金、林投姐、周成過臺灣及瘋女十八年。阮劇團受波蘭導演奇士勞斯基的《十誡》啟發，深入調查五大奇案，按其元素重新建構出十段故事，分為〈奈何橋〉與〈輪迴道〉上下兩部篇章、全長共五小時的大戲，兩部戲中的時間軸相差數十年，互為因果表裡關係，卻又可獨立成篇。

編劇吳明倫表示，五大奇案多數發生於百年前的台灣，雖事件發生年代久遠，但至今仍不受時空環境影響，並為人所知的原因便在於案情凸顯真實人性，「像是周成過台灣中的外遇情節，現代也會發生。但同樣是外遇，現代妻子是否還會捧公婆神主牌到臺灣？像這樣加入現代思維改編，會有很多不一樣。」

吳明倫表示，《十殿》藉由五大奇案發想出近30位角色，故事年代橫跨30年，複雜到須不斷更新時間軸、人物關係圖才能重整因果，「每段故事中的重要人物，都會與另一段故事有所關聯，〈奈何橋〉說的是這些人30年前的故事，〈輪迴道〉是現在的故事，他們在〈奈何橋〉種下的因，會在〈輪迴道〉結成果，或是在其中一部的未解之謎，可在另一部找到答案。」

汪兆謙表示，東方信仰中常見輪迴概念，前生因會種下後世果，但人世間的事情，經過時間轉化，也是另類輪迴，多年前的因，也許就會種下多年後的果。人間可能會有天堂，也會是地獄。

《十殿》為「國家表演藝術中心場館共同製作計畫」獲選作品，歷經1年多的修整，今(22)日於國家兩廳院啟動全球首演儀式，由衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬、國家兩廳院藝術總監劉怡汝、台中國家歌劇院藝術總監邱瑗、吳明倫、汪兆謙與製作陣容共同剪綵，揭開《十殿》序幕。明年4月將於國家兩廳院首演，並於台中國家歌劇院及衛武營國家藝術文化中心巡迴演出。

(中時 )