民進黨公布2020台灣總體表現民調，蔡政府這1年來表現的總體滿意度達60.9％、不滿意度為36.6％，其中不滿意蔡英文總統這一年來的表現主要原因中，有7.7%的民眾認為是開放美豬牛。對此，資深媒體人陳揮文看完後，發現此民調不滿意的原因選項只能「單選」，令他忍不住砲轟「唬誰啊」。

根據民進黨21日公布的民調，這一年蔡政府總體滿意度達60.9％、不滿意度36.6％。不滿意的部分則依序為開放美豬牛、經濟表現、個人形象、兩岸關係、中天關台、外交表現、國防表現。

對此，陳揮文今(22日)在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中說，仔細看了民進黨問卷設計問題後，「這種民調你信嗎？竟然只能單選，從來沒看過這種民調，畢竟通常類似的問卷都可以『複選』」。

陳揮文大笑，帶風向到這種地步，民調設計用單選，那如果對萊豬、中天關台都不滿意的民眾，還是只能選一個，此舉讓他覺得很好笑，怎麼只能選一個呢？他直言，「這種就是技術性壓低，其他媒體反萊豬的民調都很高，你想唬誰啊！很悲哀」。

(中時新聞網)