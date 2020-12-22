陳時中今也公布案765的活動軌跡，表提醒曾於相同時段出入相關場所的民眾自主健康管理。(指揮中心提供)

中央疫情指揮中心今（22日）公布一例本土感染案例（案771），打破我253天本土零確診記錄。據了解，案771案765紐西蘭籍機師之密切接觸者。許多人開始擔心，本土感染再現恐讓社區出現破口，對此，前台大感染科醫師林氏璧認為，此案因感染源明確，一般人不必太過擔心。不過和案771之密切接觸者，近日則要多加注意自身健康狀況。

林氏璧於臉書「日本自助旅遊中毒者」中指出，由於案771是於12／14出現咳嗽，依照可傳染給其他人的時間，約是發病前兩日，推斷是12日開始，但那時紐籍機師已經上飛機，可推斷為案765傳給案771。

指揮中心今公布確診2人活動軌跡，表示紐西蘭機師與案771曾在12月8日前往新光三越台北天母店、12月10日前往遠東sogo台北天母店、12月11日前往好市多南崁店，提醒這幾天有到過各案活動場所的民眾要注意自身健康狀況，在耶誕節前有出現相關狀況需經由醫師評估採檢。

不過林氏璧表示，令大家擔心的案771雖然為本土感染，但她感染源明確，是經由密切接觸才遭感染，認為只是在公共區域有短暫接觸的一般人不用太擔心。反之，與案771工作上接觸的人就是高風險族群，要特別小心！

林氏璧指出，若真的有民眾於12／8至12／11間接觸個案並被傳染，最常發病時間是落在5天左右，也就是12／13至12／16之間，但最久的發病日也可到12／25，所以指揮中心叮嚀，耶誕節前如出現相關症狀，應戴上口罩前往全國指定社區採檢院所，經醫師評估是否採檢，請大家注意。

(中時新聞網)