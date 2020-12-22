現年60歲的香港資深演員歐陽震華，早年拍過許多膾炙人口的港劇，在《壹號皇庭》、《掃黃先鋒》、《皇家反千組》…等劇都有精彩演出的他，2007年更憑《賭場風雲》角逐第35屆國際艾美獎的最佳男主角獎項；他所演出的劇皆有不錯的收視率，也因此被媒體稱為「收視福將」。

近日歐陽震華和好友宣萱接受訪談節目《諸朋好友》專訪，當主持人再次提及2013年被媒體指飲酒過量差點致死的往事時，他再次澄清並還原事發經過。歐陽震華憶及當時正準備《情逆三世緣》開工，當時的確喝了一點酒，但並沒有醉，他推想當時可能只是習慣性吞了一口水，沒想到水進到肺部成了肺炎。

歐陽震華談及當年飲酒險喪命的經過 (圖 / 翻攝自《諸朋好友》)

臉部發紫的他，還好被家人及早發現送醫，被抬進醫院時，歐陽震華記得自己是有意識的，甚至還能清楚感覺到自己靈魂出竅，看到自己正躺在病床上。令人驚訝的是，事後醫生對他說，其實天亮時你已經過世了，不過大約八、九點時你又回來，可能因為你們演員比較能熬夜，一醒就不會再睡回籠覺，這才救回你自己一命。

好友宣萱聽到歐陽震華描述整個過程，整個嚇傻，讓一旁歐陽震華立刻安慰她「不用怕，歐陽震華在大廳」；歷經這件事後，歐陽震華坦言自己學會了生命無常，「珍惜當下」比什麼都重要。

(中時新聞網)