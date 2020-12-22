76歲華為創辦人兼CEO的22歲小女兒姚安娜，擁有精緻五官與火辣身材，又有華為最美千金之稱，日前更被爆料已與經紀公司天浩盛世簽約，準備出道加入演藝圈。不過姚安娜隨即就被網友起底昔日舊照，一張國字臉與老爸任正非如出一轍，與如今的巴掌小臉蛋差很大。

22歲華為千金姚安娜，外型出眾還擁有哈佛大學的高學歷，近日被爆即將加入演藝圈，引發大陸網友熱議。然而她也因此被起底昔日比基尼照，還有2018年參加巴黎名媛舞會，辣露雙峰與比利時王子共舞照片。

姚安娜2018年火辣與比利時王子共舞舊照。(取自微博)

姚安娜昔日的比基尼辣照。(取自微博)

照片中姚安娜一張國字臉加上小眼睛，與現在的精緻五官巴掌臉差很大，不少網友更直呼她與老爸任正非長超像，質疑姚安娜整形，「一看就知道她爸是誰」、「我真的比她好看」、「真的很像她爸啊，哈佛幹嘛要往娛樂圈擠」、「女裝任正非」、「演丫環都不行」。

姚安娜舊照撞臉老爸任正非。(取自微博、翻攝維基百科)

早前姚安娜盛裝出席搜狐時尚盛典紅毯，被主持人問起身為高顏質美女學霸，聽說她每天都只睡4、5個小時？她謙虛笑說，不覺得自己是學霸，因為身邊比她 聰明、努力的人太多了，所以這也促使她一定要比別人努力，才不會被比下。

(中時新聞網)